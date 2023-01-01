Она была красоткой (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Она была красоткой
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Она была красоткой
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+57 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Она была красоткой
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Она была красоткой
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Она была красоткой
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Она была красоткой
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Она была красоткой
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Она была красоткой
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+56 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+56 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+56 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+56 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
В детстве Ким Хе Джин была самой красивой, богатой, популярной, доброй и умной девочкой в школе. Когда в классе появился новый ученик, застенчивый пухляк Сон Джун, Хе Джин сразу же с ним подружилась.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb