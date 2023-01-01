Она была красоткой
Wink
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Она была красоткой
9.32015, Geunyeoneun yeppeotta 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+

Она была красоткой (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В детстве Ким Хе Джин была самой красивой, богатой, популярной, доброй и умной девочкой в школе. Когда в классе появился новый ученик, застенчивый пухляк Сон Джун, Хе Джин сразу же с ним подружилась.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb