Она была красоткой. Серия 6
Wink
Сериалы
Она была красоткой
1-й сезон
6-я серия
9.32015, Geunyeoneun yeppeotta
Комедия, Мелодрама16+

Она была красоткой (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В детстве Ким Хэ-джин была невероятно милой и прелестной. Состояние родителей позволяло девочке вести беззаботную и счастливую жизнь. Но в подростковом возрасте ее внешний вид круто меняется, а вдобавок еще и благосостояние семьи оставляет желать лучшего. По окончании учебы Хе-джин приютила подруга, и ей пришлось жить подработками. В один прекрасный день ее находит друг детства Сон-джун, которого родители когда-то давно увезли из страны. Став взрослым, он возвращается в Корею и первым делом хочет встретиться с Хэ-джин. Но испугавшись, Хэ-джин отправляет на встречу с Сон-джуном свою подругу. Хе-джин рассчитывала, что на этом все и закончится, но она ошиблась.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb