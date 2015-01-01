Она была красоткой (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+59 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+57 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+57 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+57 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+57 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+56 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+56 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+56 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+56 мин
Она была красоткой
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
В детстве Ким Хэ-джин была невероятно милой и прелестной. Состояние родителей позволяло девочке вести беззаботную и счастливую жизнь. Но в подростковом возрасте ее внешний вид круто меняется, а вдобавок еще и благосостояние семьи оставляет желать лучшего. По окончании учебы Хе-джин приютила подруга, и ей пришлось жить подработками. В один прекрасный день ее находит друг детства Сон-джун, которого родители когда-то давно увезли из страны. Став взрослым, он возвращается в Корею и первым делом хочет встретиться с Хэ-джин. Но испугавшись, Хэ-джин отправляет на встречу с Сон-джуном свою подругу. Хе-джин рассчитывала, что на этом все и закончится, но она ошиблась.
