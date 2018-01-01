Wink
Одни из нас
Актёры и съёмочная группа сериала «Одни из нас»

Актёры и съёмочная группа сериала «Одни из нас»

Режиссёры

Нил Дракманн

Neil Druckmann
Режиссёр
Питер Хор

Peter Hoar
Режиссёр
Крэйг Мэйзин

Craig Mazin
Режиссёр
Али Аббаси

Ali Abbasi
Режиссёр
Джереми Уэбб

Jeremy Webb
Режиссёр
Лиза Джонсон

Liza Johnson
Режиссёр
Ясмила Жбанич

Jasmila Zbanic
Режиссёр
Нина Лопес-Коррадо

Nina Lopez-Corrado
Режиссёр
Марк Майлод

Mark Mylod
Режиссёр
Стивен Уильямс

Stephen Williams
Режиссёр

Актёры

Педро Паскаль

Pedro Pascal
АктёрJoel Miller
Белла Рэмзи

Bella Ramsey
АктрисаEllie Williams
Гэбриел Луна

Gabriel Luna
АктёрTommy Miller
Кейтлин Дивер

Kaitlyn Dever
АктрисаAbby Anderson
Анна Торв

Anna Torv
АктрисаTheresa «Tess» Servopoulos
Ник Офферман

Nick Offerman
АктёрBill
Нико Паркер

Nico Parker
АктрисаSarah Miller
Ламар Джонсон

Lamar Johnson
АктёрHenry Burrell
Мерл Дэндридж

Merle Dandridge
АктрисаMarlene
Джон Ханна

John Hannah
АктёрDr. Neuman
Изабела Мерсед

Isabela Merced
АктрисаDina
Янг Мазино

Young Mazino
АктёрJesse
Рутина Уэсли

Rutina Wesley
АктрисаMaria Miller
Роберт Джон Бёрк

Robert John Burke
АктёрSeth

Сценаристы

Нил Дракманн

Neil Druckmann
Сценарист
Крэйг Мэйзин

Craig Mazin
Сценарист
Хэлли Вегрин Гросс

Halley Wegryn Gross
Сценарист

Продюсеры

Аллен Маршалл Палмер

Allen Marshall Palmer
Продюсер
Нил Дракманн

Neil Druckmann
Продюсер
Крэйг Мэйзин

Craig Mazin
Продюсер
Асад Кызылбаши

Asad Qizilbash
Продюсер
Кэролин Штраусс

Carolyn Strauss
Продюсер
Картер Свон

Carter Swan
Продюсер

Художники

Джон Пэйно

John Paino
Художник
Дон Макколей

Don Macaulay
Художник

Монтажёры

Синди Молло

Cindy Mollo
Монтажёр

Операторы

Ксения Середа

Оператор
Катрин Голдшмидт

Catherine Goldschmidt
Оператор

Композиторы

Густаво Сантаолалья

Gustavo Santaolalla
Композитор