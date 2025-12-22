Одни из нас (сериал, 2023) смотреть онлайн
Драматический хоррор-боевик «Одни из нас» — сериал 2023 года о мире, где выживание зависит не столько от оружия, сколько от того, кому вы решите доверять. В основу телешоу легла одноименная видеоигра, разработанная компанией Naughty Dog.
Человечество оказывается на грани вымирания из-за пандемии грибковой инфекции, вызванной кордицепсом: большая часть людей заболевает, превращаясь в лишенных разума, чрезвычайно агрессивных зомби. Правительство пытается навести порядок и организует специальные карантинные зоны, где устанавливается военная диктатура. Контрабандист Джоэл — из тех, кто постоянно ходит по грани: он не питает любви к властям, не боится нарушить закон, и к нему обращаются люди, которым нужно добыть запрещенный товар или доставить груз. Его очередной заказ не похож на предыдущие — мужчину просят вывести 14-летнюю Элли из Бостонской карантинной зоны. Кто эта девчонка и почему ее судьба так важна, Джоэлу плевать. Все, что его интересует, — аккумулятор, которые он получит, если приведет Элли к повстанцам из группировки «Цикады».
Это мир, где выжившие люди опаснее любых зараженных. Это путешествие, в котором за любую ошибку придется заплатить собственной жизнью или жизнью тех, кто вам дорог. Смотреть сериал «Одни из нас» будет интересно не только поклонникам видеоигр, знакомым с первоисточником, но и ценителям драматического кино про постапокалипсис.
- НДРежиссёр
Нил
Дракманн
- Режиссёр
Питер
Хор
- Режиссёр
Крэйг
Мэйзин
- Режиссёр
Али
Аббаси
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЛДРежиссёр
Лиза
Джонсон
- ЯЖРежиссёр
Ясмила
Жбанич
- НЛРежиссёр
Нина
Лопес-Коррадо
- Режиссёр
Марк
Майлод
- СУРежиссёр
Стивен
Уильямс
- Актёр
Педро
Паскаль
- Актриса
Белла
Рэмзи
- ГЛАктёр
Гэбриел
Луна
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- АТАктриса
Анна
Торв
- НОАктёр
Ник
Офферман
- НПАктриса
Нико
Паркер
- ЛДАктёр
Ламар
Джонсон
- МДАктриса
Мерл
Дэндридж
- Актёр
Джон
Ханна
- Актриса
Изабела
Мерсед
- ЯМАктёр
Янг
Мазино
- РУАктриса
Рутина
Уэсли
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- НДСценарист
Нил
Дракманн
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- ХВСценарист
Хэлли
Вегрин Гросс
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- НДПродюсер
Нил
Дракманн
- Продюсер
Крэйг
Мэйзин
- АКПродюсер
Асад
Кызылбаши
- КШПродюсер
Кэролин
Штраусс
- КСПродюсер
Картер
Свон
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- СММонтажёр
Синди
Молло
- КСОператор
Ксения
Середа
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья