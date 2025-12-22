Одни из нас (сериал, 2023) смотреть онлайн

Одни из нас
О сериале

Драматический хоррор-боевик «Одни из нас» — сериал 2023 года о мире, где выживание зависит не столько от оружия, сколько от того, кому вы решите доверять. В основу телешоу легла одноименная видеоигра, разработанная компанией Naughty Dog.

Человечество оказывается на грани вымирания из-за пандемии грибковой инфекции, вызванной кордицепсом: большая часть людей заболевает, превращаясь в лишенных разума, чрезвычайно агрессивных зомби. Правительство пытается навести порядок и организует специальные карантинные зоны, где устанавливается военная диктатура. Контрабандист Джоэл — из тех, кто постоянно ходит по грани: он не питает любви к властям, не боится нарушить закон, и к нему обращаются люди, которым нужно добыть запрещенный товар или доставить груз. Его очередной заказ не похож на предыдущие — мужчину просят вывести 14-летнюю Элли из Бостонской карантинной зоны. Кто эта девчонка и почему ее судьба так важна, Джоэлу плевать. Все, что его интересует, — аккумулятор, которые он получит, если приведет Элли к повстанцам из группировки «Цикады».

Это мир, где выжившие люди опаснее любых зараженных. Это путешествие, в котором за любую ошибку придется заплатить собственной жизнью или жизнью тех, кто вам дорог. Смотреть сериал «Одни из нас» будет интересно не только поклонникам видеоигр, знакомым с первоисточником, но и ценителям драматического кино про постапокалипсис.

Страна
Канада, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.5 IMDb

