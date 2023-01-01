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Новые приключения Винни Пуха

Новые приключения Винни Пуха (мультсериал, 1988) смотреть онлайн

1988, The New Adventures of Winnie the Pooh 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Кто такой Винни Пух, знают все. Этот мультфильм производства компании Уолта Диснея основан на оригинальных иллюстрациях четырехтомного собрания о Винни Пухе Эрнеста Шепарда. Познакомьтесь с Винни Пухом, каким его видят англоязычные ценители.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новые приключения Винни Пуха»

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