Новые приключения Пчелки Майи
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Новые приключения Пчелки Майи

Новые приключения Пчелки Майи (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

7.02012, Maya the Bee 2 сезона
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Любимица нескольких поколений, очаровательная мультгероиня Пчeлка Майя возвращается на экраны в новом 3D-анимационном исполнении! Любознательная пчeлка покидает родной улей и открывает для себя окружающий мир. Ее ждут удивительные приключения, новые друзья и природа во всей своей красе.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новые приключения Пчелки Майи»

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