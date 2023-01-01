Ник-изобретатель
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Ник-изобретатель

Ник-изобретатель (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

7.72019, Ник-изобретатель 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Ник — маленький талантливый изобретатель, который создает уникальных роботов-помощников и наделяет их искусственным интеллектом. Восемь оригинальных роботов — Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7 — становятся настоящими друзьями Ника и участниками его приключений. У каждого робота есть свой функционал, а вместе они — дружная и веселая команда, способная на большие дела и невероятные открытия.

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