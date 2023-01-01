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Неприлично богатые
Актёры и съёмочная группа сериала «Неприлично богатые»

Актёры и съёмочная группа сериала «Неприлично богатые»

Режиссёры

Тейт Тейлор

Тейт Тейлор

Tate Taylor
Режиссёр
Ховард Дойч

Ховард Дойч

Howard Deutch
Режиссёр
Янн Тернер

Янн Тернер

Jann Turner
Режиссёр
Кристина Ворос

Кристина Ворос

Christina Alexandra Voros
Режиссёр

Актёры

Ким Кэтролл

Ким Кэтролл

Kim Cattrall
АктрисаMargaret Monreaux
Мелиа Крейлинг

Мелиа Крейлинг

Melia Kreiling
АктрисаGinger Sweet
Стив Харрис

Стив Харрис

Steve Harris
АктёрFranklin Lee
Обри Доллар

Обри Доллар

Aubrey Dollar
АктрисаRose Monreaux
Кори Котт

Кори Котт

Corey Cott
АктёрEric Monreaux
Бенжамин Леви Агилар

Бенжамин Леви Агилар

Benjamin Levy Aguilar
АктёрAntonio Rivera
Марк Л. Янг

Марк Л. Янг

Mark L. Young
АктёрJason Conley
Оливия Маклин

Оливия Маклин

Olivia Macklin
АктрисаBecky Monreaux
Аарон Лазар

Аарон Лазар

Aaron Lazar
АктёрReverend Paul Luke Thomas
Джералд Макрэйни

Джералд Макрэйни

Gerald McRaney
АктёрEugene Monreaux

Сценаристы

Блэр Сингер

Блэр Сингер

Blair Singer
Сценарист

Продюсеры

Джон Норрис

Джон Норрис

John Norris
Продюсер
Джейсон Робертс

Джейсон Робертс

Jason Roberts
Продюсер
Блэр Сингер

Блэр Сингер

Blair Singer
Продюсер

Художники

Марк Физикелла

Марк Физикелла

Marc Fisichella
Художник

Операторы

Кристина Ворос

Кристина Ворос

Christina Alexandra Voros
Оператор