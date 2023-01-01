Неприлично богатые
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Неприлично богатые

Неприлично богатые (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Filthy Rich 1 сезон
Драмы18+

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Сюжет

Мыльная опера об одной из богатейших семей США, которая владеет самым крупной религиозной медиакорпорацией. Когда глава семьи Юджин погибает в авиакатастрофе, его наследством начинает распоряжаться вдова Маргарет, свои доли получат дочь Роуз и сын Эрик. Однако тут на пороге семейного поместья объявляются трое незаконнорожденных детей Юджина, которые тоже вписаны в завещание. После этого, разумеется, начнется война за деньги покойного патриарха.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Неприлично богатые»

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