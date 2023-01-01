Необыкновенные приключения Карика и Вали
Wink
Детям
Необыкновенные приключения Карика и Вали

Необыкновенные приключения Карика и Вали (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

8.62011, Необыкновенные приключения Карика и Вали 1 сезон
Мультфильмы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Брат с сестрой Карик и Валя уменьшаются до размеров насекомых, съев необычные пилюли, найденные ими в квартире соседа, профессора Енотова. Верхом на стрекозе дети переносятся в удивительный мир растений и насекомых. Пока ребят ищут родители и милиция, профессор Енотов понимает, куда пропали дети. Выпив пилюли и уменьшившись, он спешит на помощь Карику и Вале.

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