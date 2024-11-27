Необыкновенные приключения Карика и Вали (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.62011, Необыкновенные приключения Карика и Вали. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы6+
О сериале
Брат с сестрой Карик и Валя уменьшаются до размеров насекомых, съев необычные пилюли, найденные ими в квартире соседа, профессора Енотова. Верхом на стрекозе дети переносятся в удивительный мир растений и насекомых. Пока ребят ищут родители и милиция, профессор Енотов понимает, куда пропали дети. Выпив пилюли и уменьшившись, он спешит на помощь Карику и Вале.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
7.1 КиноПоиск