Необыкновенные приключения Карика и Вали (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Необыкновенные приключения Карика и Вали. Сезон 1. Серия 1
Необыкновенные приключения Карика и Вали
1-й сезон
1-я серия

8.62011, Необыкновенные приключения Карика и Вали. Сезон 1. Серия 1
Брат с сестрой Карик и Валя уменьшаются до размеров насекомых, съев необычные пилюли, найденные ими в квартире соседа, профессора Енотова. Верхом на стрекозе дети переносятся в удивительный мир растений и насекомых. Пока ребят ищут родители и милиция, профессор Енотов понимает, куда пропали дети. Выпив пилюли и уменьшившись, он спешит на помощь Карику и Вале.

