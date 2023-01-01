Наваждение (сериал, 2004) смотреть онлайн
8.72004, Наваждение 1 сезон
Драмы, Триллеры16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Это сложная история человеческих взаимоотношений. Она начинается на одной школьной вечеринке, продолжается на протяжении нескольких лет и заканчивается так, как не возьмется предсказать никто. Вера - главная героиня сериала. На выпускном вечере, который решили провести в лесу, она становится свидетельницей убийства. А свидетелей, как известно, убирают. Но Веру не убили. Следователь Соболь решил расправиться с ней по-своему: Вера теряет отца, мать, ей приходится уехать из родного города. Вера обязательно вернется в свой город. Правда, совсем другим человеком.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb