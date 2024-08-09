Наваждение. Сезон 1. Серия 5
Наваждение (сериал, 2004) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.72004, Наваждение. Сезон 1. Серия 5
Драма, Триллер16+
Это сложная история человеческих взаимоотношений. Она начинается на одной школьной вечеринке, продолжается на протяжении нескольких лет и заканчивается так, как не возьмется предсказать никто. Вера - главная героиня сериала. На выпускном вечере, который решили провести в лесу, она становится свидетельницей убийства. А свидетелей, как известно, убирают. Но Веру не убили. Следователь Соболь решил расправиться с ней по-своему: Вера теряет отца, мать, ей приходится уехать из родного города. Вера обязательно вернется в свой город. Правда, совсем другим человеком.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb