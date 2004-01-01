Наваждение (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Это сложная история человеческих взаимоотношений. Она начинается на одной школьной вечеринке, продолжается на протяжении нескольких лет и заканчивается так, как не возьмется предсказать никто. Вера - главная героиня сериала. На выпускном вечере, который решили провести в лесу, она становится свидетельницей убийства. А свидетелей, как известно, убирают. Но Веру не убили. Следователь Соболь решил расправиться с ней по-своему: Вера теряет отца, мать, ей приходится уехать из родного города. Вера обязательно вернется в свой город. Правда, совсем другим человеком.



