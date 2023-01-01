Наше время — сейчас (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Семнадцатилетняя Лора и еe друзья на пороге окончания школы. Им только предстоит узнать, каково быть взрослыми. Открывая для себя секс, любовь и дружбу, они то и дело делают выбор, не задумываясь о последствиях. К чему они точно не готовы, так это к смерти, столкновение с которой потрясает их мир и меняет его навсегда.



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