Наше время — сейчас
Wink
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Наше время — сейчас
8.52019, Wir sind jetzt 2 сезона
Драмы18+

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Наше время — сейчас (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Семнадцатилетняя Лора и еe друзья на пороге окончания школы. Им только предстоит узнать, каково быть взрослыми. Открывая для себя секс, любовь и дружбу, они то и дело делают выбор, не задумываясь о последствиях. К чему они точно не готовы, так это к смерти, столкновение с которой потрясает их мир и меняет его навсегда.

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Информация

Страна
Германия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наше время — сейчас»

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