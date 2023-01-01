Московский нуар
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Московский нуар (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Dirigenten 1 сезон
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие происходит в Москве конца 1990-х. Олигархи, банкиры, спецслужбы и бандиты делят некую неприлично дорогую нефтяную компанию, а порядочный экспат из Швеции пытается не сойти с ума от всего этого беспредела.

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Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Московский нуар»

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