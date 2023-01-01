Молодые и голодные
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Молодые и голодные

Молодые и голодные (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Young & Hungry 1 5 сезонов
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Симпатичная блондинка Габи Даймонд устраивается персональным шеф-поваром к знаменитому молодому программисту Джошу Камински. Она моментально влюбляется в начальника, но путь к его сердцу оказывается труден и тернист, ведь у Джоша есть невеста.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодые и голодные»

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