Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records
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Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records
8.62021, Mr. A & Mr. M: The Story of A&M Records 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+

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Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

История становления известного американского лейбла A&M Records. О сотрудничестве со студией рассказывают рок-группа Sex Pistols, музыканты Джими Хендрикс, Джанет Джексон и многие другие.

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Рейтинг

7.9 IMDb