8.62021, Mr. A & Mr. M: The Story of A&M Records 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
История становления известного американского лейбла A&M Records. О сотрудничестве со студией рассказывают рок-группа Sex Pistols, музыканты Джими Хендрикс, Джанет Джексон и многие другие.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.9 IMDb