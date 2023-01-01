Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

История становления известного американского лейбла A&M Records. О сотрудничестве со студией рассказывают рок-группа Sex Pistols, музыканты Джими Хендрикс, Джанет Джексон и многие другие.



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