Биография

Джанет Джексон — младшая сестра Майкла Джексона, американская кинозвезда, продюсер, сценарист, музыкант, певица, танцовщица. У актрисы есть собственная звезда на голливудской Аллее славы, а также огромная коллекция престижных музыкальных и кинопремий. Джексон шесть раз становилась обладательницей «Грэмми», трижды награждена «Оскаром», номинировалась на «Золотой глобус», завоевала «Эмми» и MTV Movie Awards. Джанет остается рекордсменкой по числу наград Billboard Music Awards — их у нее более тридцати. Актриса и певица родилась в городе Гэри 16 мая 1966 года. Джанет была младшей в талантливой семье — когда она делала первые шаги, ее старшие братья уже выступали в группе The Jackson 5. В детстве младшая Джексон не испытывала желания стать певицей и сниматься в кино — она мечтала стать жокеем. Однако семья решила иначе, и в семь лет девочка начала участвовать в музыкальных шоу братьев в Лас-Вегасе. В качестве актрисы Джанет дебютировала в телешоу The Jacksons Times, вышедшем на CBS. Затем 11-летней певице предложили роль Пенни Вудс в сериале «Добрые времена», за которым последовали другие роли для большого и малого экранов. Джанет Джексон снялась более чем в 200 проектах, причем в большинстве из них она сыграла саму себя. Среди самых заметных ее работ для кино и телевидения — драма «Песни о любви», сериал «Уилл и Грейс», мелодрама «Поэтичная Джастис», которая принесла Джанет номинации на «Оскара» и «Золотой глобус», а также две премии MTV.