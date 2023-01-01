Медики
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2001, Медики 1 сезон
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Медики (сериал, 2001) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Профессия врача издавна обросла анекдотами, байками, забавными историями. Можно сказать, что родился особый, чуть философский вид «медицинского» юмора. Молодой врач - ординатор на практике постигает нюансы своей будущей профессии.

Он сталкивается с самыми различными персонажами, своеобразными «героями нашего времени»: женой депутата, маниакально отстаивающей права супруга; бандитом, отдыхающим от тягот ремесла в отдельной палате с охраной; хирургом, мечтающим уехать в Израиль; врачом - грузином - умницейи бабником, подыскивающим «вариант» с квартирой.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
3.7 IMDb