7.82001, Медики. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
Медики (сериал, 2001) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Профессия врача издавна обросла анекдотами, байками, забавными историями. Можно сказать, что родился особый, чуть философский вид «медицинского» юмора. Молодой врач - ординатор на практике постигает нюансы своей будущей профессии.
Он сталкивается с самыми различными персонажами, своеобразными «героями нашего времени»: женой депутата, маниакально отстаивающей права супруга; бандитом, отдыхающим от тягот ремесла в отдельной палате с охраной; хирургом, мечтающим уехать в Израиль; врачом - грузином - умницейи бабником, подыскивающим «вариант» с квартирой.
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
3.7 IMDb