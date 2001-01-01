Медики (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Профессия врача издавна обросла анекдотами, байками, забавными историями. Можно сказать, что родился особый, чуть философский вид «медицинского» юмора. Молодой врач - ординатор на практике постигает нюансы своей будущей профессии.



Он сталкивается с самыми различными персонажами, своеобразными «героями нашего времени»: женой депутата, маниакально отстаивающей права супруга; бандитом, отдыхающим от тягот ремесла в отдельной палате с охраной; хирургом, мечтающим уехать в Израиль; врачом - грузином - умницейи бабником, подыскивающим «вариант» с квартирой.

