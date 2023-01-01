Маша и медведь. Новогодние выпуски
Wink
Детям
Маша и медведь. Новогодние выпуски

Маша и медведь. Новогодние выпуски (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Маша и медведь. Новогодние выпуски 1 сезон
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Популярнейший российский мультсериал приглашает юных зрителей отправиться в незабываемое новогоднее путешествие с любимыми героями. Озорная Маша и мудрый Медведь провели не один Новый год вместе, и каждый раз праздник был наполнен приключениями. Доказательство – в праздничных спецвыпусках.

Все сезоны сериала Маша и медведь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и медведь. Новогодние выпуски»

Всё