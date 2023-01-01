Маша и медведь. Новогодние выпуски (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Популярнейший российский мультсериал приглашает юных зрителей отправиться в незабываемое новогоднее путешествие с любимыми героями. Озорная Маша и мудрый Медведь провели не один Новый год вместе, и каждый раз праздник был наполнен приключениями. Доказательство – в праздничных спецвыпуск�ах.



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