Маленький зоомагазин
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Маленький зоомагазин

Маленький зоомагазин (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Littlest Pet Shop 2 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Блайс Бакстер – озорная и смышленая девочка, которая умеет разговаривать с животными на их языке. Вместе со своими веселыми друзьями из зоомагазина она постоянно открывает что-то новое и никогда не унывает, ведь приключения ждут их на каждом шагу.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленький зоомагазин»

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