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Люди (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Humans 3 сезона
Фантастика, Драмы18+

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Сюжет

Действие сериала развернется в параллельном мире, где чрезвычайную популярность приобрели новые гаджеты — высокотехнологичные роботы-слуги, которые внешне пугающе похожи на людей. Одного такого «помощника по хозяйству» приобретает живущая в пригороде семья. Вскоре они осознают, что совместная с машиной жизнь повлечет за собой жуткие последствия.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Люди»

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