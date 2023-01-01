Летний снег (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Елена и Глеб – счастливая, на первый взгляд, супружеская пара. У них 20-летний стаж семейной жизни, сын и привычные будни. Пока супруг смело шагал по карьерной лестнице, Елена устроилась работать в ЗАГС. С удобными рабочими днями: пятница – разводы и прием заявлений, суббота – свадьбы, чтобы все остальное время отдавать сыну и мужу. Вот только в вечных хлопотах Елена и не заметила, как их отношения с супругом стали больше напоминать холодное сосуществование рядом, нежели супружество. Однажды к Елене пришла подавать заявление очень стильная пара. Он – известный боксер Олег, а его невеста – красавица Юля. Несмотря на разницу в возрасте, Олега одолевает внезапное притяжение к Елене. Масла в огонь добавляет и их роковая встреча тем же вечером…



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