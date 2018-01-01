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Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)
Актёры и съёмочная группа сериала «Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)»

Режиссёры

Берти Эллвуд

Берти Эллвуд

Bertie Ellwood
Режиссёр
Тара Миле

Тара Миле

Tara Miele
Режиссёр
Милисент Шелтон

Милисент Шелтон

Millicent Shelton
Режиссёр
Сара Адина

Сара Адина

Sarah Adina
Режиссёр
Берт

Берт

Bert
Режиссёр

Актёры

Бри Ларсон

Бри Ларсон

Brie Larson
АктрисаElizabeth Zott
Льюис Пуллман

Льюис Пуллман

Lewis Pullman
АктёрCalvin Evans
Эйджа Наоми Кинг

Эйджа Наоми Кинг

Aja Naomi King
АктрисаHarriet Sloane
Стефани Кениг

Стефани Кениг

Stephanie Koenig
АктрисаFran Frask
Патрик Уокер

Патрик Уокер

Patrick Walker
АктёрReverend Wakely
Марк Ивэн Джексон

Марк Ивэн Джексон

Marc Evan Jackson
АктёрDr. Leland Mason
Дерек Сесил

Дерек Сесил

Derek Cecil
АктёрDr. Robert Donatti
Кевин Сассмэн

Кевин Сассмэн

Kevin Sussman
АктёрWalter Pine
Томас Манн

Томас Манн

Thomas Mann
АктёрAlfred Boryweitz
Пол Джеймс

Пол Джеймс

Paul James
АктёрCharlie Sloane
Рэйн Уилсон

Рэйн Уилсон

Rainn Wilson
АктёрPhil Lebensmal
Джошуа Хувер

Джошуа Хувер

Joshua Hoover
АктёрAnthony Powers
Ясир Хашим Лафон

Ясир Хашим Лафон

Yasir Hashim Lafond
АктёрJames «Junior» Sloane
Бо Бриджес

Бо Бриджес

Beau Bridges
АктёрHarry Wilson

Сценаристы

Сюзанна Грант

Сюзанна Грант

Susannah Grant
Сценарист
Ли Айзенберг

Ли Айзенберг

Lee Eisenberg
Сценарист
Элисса Карасик

Элисса Карасик

Elissa Karasik
Сценарист

Продюсеры

Элайджа Аллан-Блитц

Элайджа Аллан-Блитц

Elijah Allan-Blitz
Продюсер
Джейсон Бейтман

Джейсон Бейтман

Jason Bateman
Продюсер
Николь Делани

Николь Делани

Nicole Delaney
Продюсер
Ли Айзенберг

Ли Айзенберг

Lee Eisenberg
Продюсер
Ханна Фидель

Ханна Фидель

Hannah Fidell
Продюсер
Сюзанна Грант

Сюзанна Грант

Susannah Grant
Продюсер
Роза Хандельман

Роза Хандельман

Rosa Handelman
Продюсер
Элисса Карасик

Элисса Карасик

Elissa Karasik
Продюсер

Художники

Катрин Смит

Катрин Смит

Catherine Smith
Художница

Монтажёры

Лора Земпель

Лора Земпель

Laura Zempel
Монтажёр

Композиторы

Карлос Рафаэль Ривера

Карлос Рафаэль Ривера

Carlos Rafael Rivera
Композитор