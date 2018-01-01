WinkСериалыՔիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)Актёры и съёмочная группа сериала «Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)»
Актёры и съёмочная группа сериала «Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)»
Режиссёры
Актёры
Бри ЛарсонBrie Larson
АктрисаElizabeth Zott
Льюис ПуллманLewis Pullman
АктёрCalvin Evans
Эйджа Наоми КингAja Naomi King
АктрисаHarriet Sloane
Стефани КенигStephanie Koenig
АктрисаFran Frask
Патрик УокерPatrick Walker
АктёрReverend Wakely
Марк Ивэн ДжексонMarc Evan Jackson
АктёрDr. Leland Mason
Дерек СесилDerek Cecil
АктёрDr. Robert Donatti
Кевин СассмэнKevin Sussman
АктёрWalter Pine
Томас МаннThomas Mann
АктёрAlfred Boryweitz
Пол ДжеймсPaul James
АктёрCharlie Sloane
Рэйн УилсонRainn Wilson
АктёрPhil Lebensmal
Джошуа ХуверJoshua Hoover
АктёрAnthony Powers
Ясир Хашим ЛафонYasir Hashim Lafond
АктёрJames «Junior» Sloane
Бо БриджесBeau Bridges
АктёрHarry Wilson