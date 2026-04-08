Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)
Wink
Сериалы
Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)
2023, Քիմիայի դասեր 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии) (сериал, 2023) смотреть онлайн

О сериале

1950-ականներին Էլիզաբեթ Զոթի գիտնական դառնալու երազանքը բախվում է հասարակական կարծիքին, ըստ որի՝ կանանց տեղը միայն տնային ոլորտում է: Նա համաձայնում է աշխատել հեռուստատեսային խոհարարական շոուում եւ մտադիր է ուշադրությունից զրկված տնային տնտեսուհիներին, սովորեցնել ոչ միայն բաղադրատոմսեր:

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)»