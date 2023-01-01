Кусь
Wink
Сериалы
Кусь
7.52021, The Bite 1 сезон
Ужасы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Кусь (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Соседки Рейчел и Лили живут в охваченном эпидемией коронавируса Нью-Йорке. В условиях самоизоляции они пытаются сохранить работу и не сойти с ума, когда начинается вторая волна — теперь вирус превращает людей в зомби. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Кусь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кусь»

Всё