Wink
Сериалы
Красавица и чудовище
Актёры и съёмочная группа сериала «Красавица и чудовище»

Актёры и съёмочная группа сериала «Красавица и чудовище»

Режиссёры

Стюарт Гиллард

Стюарт Гиллард

Stuart Gillard
Режиссёр
Стивен А. Эделсон

Стивен А. Эделсон

Steven A. Adelson
Режиссёр
Рик Бота

Рик Бота

Rick Bota
Режиссёр
Майрзи Алмас

Майрзи Алмас

Mairzee Almas
Режиссёр

Актёры

Кристин Крук

Кристин Крук

Kristin Kreuk
Актриса
Джей Райан

Джей Райан

Jay Ryan
АктёрVincent Keller
Нина Лизандрелло

Нина Лизандрелло

Nina Lisandrello
Актриса
Сендхил Рамамурти

Сендхил Рамамурти

Sendhil Ramamurthy
АктёрGabe Lowen
Николь Гэйл Андерсон

Николь Гэйл Андерсон

Nicole Gale Anderson
Актриса
Макс Браун

Макс Браун

Max Brown
АктёрEvan Marks
Брайан Дж. Уайт

Брайан Дж. Уайт

Brian J. White
АктёрJoe Bishop
Эмбер Скай Нойес

Эмбер Скай Нойес

Amber Skye Noyes
Актриса
Тед Уиттэлл

Тед Уиттэлл

Ted Whittall
АктёрAgent Bob Reynolds

Сценаристы

Рон Кослоу

Рон Кослоу

Ron Koslow
Сценарист
Эрик Тачмен

Эрик Тачмен

Eric Tuchman
Сценарист

Продюсеры

Билл Годдар

Билл Годдар

Bill Goddard
Продюсер
Фрэнк Сиракуза

Фрэнк Сиракуза

Frank Siracusa
Продюсер
Джон Вебер

Джон Вебер

John Weber
Продюсер
Тони Томас

Тони Томас

Tony Thomas
Продюсер

Художники

Питер Эмминк

Питер Эмминк

Peter Emmink
Художник
Зои Сакелларопуло

Зои Сакелларопуло

Zoë Sakellaropoulo
Художница
Алиша Кивон

Алиша Кивон

Alicia Keywan
Художник

Операторы

Дэвид А. Макин

Дэвид А. Макин

David A. Makin
Оператор
Д. Грегор Хэги

Д. Грегор Хэги

D. Gregor Hagey
Оператор
Дэвид Грин

Дэвид Грин

David Greene
Оператор

Композиторы

Шон Хосейн

Шон Хосейн

Sean Hosein
Композитор
Клод Фойзи

Клод Фойзи

Claude Foisy
Композитор
Марк Айшем

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор