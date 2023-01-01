Корпорация «Санта»
Wink
Сериалы
Корпорация «Санта»
6.52021, Santa Inc. 1 сезон
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Корпорация «Санта» (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Маленькая, но храбрая эльфийка Кэнди решает подняться по карьерной лестнице. Она давно работает на Санта-Клауса и занимает в волшебной компании высокий пост, но мечтает стать его заместительницей. Впрочем, консервативное общество пока к такому повороту явно не готово. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Корпорация «Санта» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
1.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Корпорация «Санта»»

Всё