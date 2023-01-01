Кондор (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Ремейк знаменитого фильма 1975 года, снятого по мотивам романа Джеймса Грэйди «Шесть дней Кондора».

Аналитик ЦРУ Джо Тернер с позывным «Кондор» становится жертвой глобального заговора. Все его коллеги мертвы, и он вынужден спасаться бегством. Джо необходимо раскрыть правду, чтобы пре�дотвратить катастрофу, ведь на кону жизни миллионов людей.



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