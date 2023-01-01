Кондор
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Кондор

Кондор (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.32018, Condor 2 сезона
Боевики, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ремейк знаменитого фильма 1975 года, снятого по мотивам романа Джеймса Грэйди «Шесть дней Кондора».
Аналитик ЦРУ Джо Тернер с позывным «Кондор» становится жертвой глобального заговора. Все его коллеги мертвы, и он вынужден спасаться бегством. Джо необходимо раскрыть правду, чтобы предотвратить катастрофу, ведь на кону жизни миллионов людей.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кондор»

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