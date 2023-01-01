Хроники ломбарда
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Хроники ломбарда

Хроники ломбарда (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.12014, Хроники ломбарда 1 сезон
ТВ-шоу, Детективы16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Самый честный сериал о самом интригующем бизнесе! Сюжет развернется вокруг главных персонажей сериала — красивых и ценных вещей, которые люди закладывают, не зная их реальной стоимости. Помогать вам во всем разобраться будут: харизматичный владелец, который не пропускает ни одной антикварной юбки и знает реальную цену каждой вещи; красавица-дочь владельца, подающая надежды профи, скрывающаяся за прилавком и красивыми глазами; крепкий охранник, готовый прикрыть всех, особенно, дочь владельца. Ну и, конечно, конкуренты...

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