Хроники ломбарда (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Хроники ломбарда
Хроники ломбарда (сериал, 2014) сезон 1 серия 3
2014, Хроники ломбарда. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу, Детектив16+
Сезоны и серии
О сериале
Самый честный сериал о самом интригующем бизнесе! Сюжет развернется вокруг главных персонажей сериала — красивых и ценных вещей, которые люди закладывают, не зная их реальной стоимости. Помогать вам во всем разобраться будут: харизматичный владелец, который не пропускает ни одной антикварной юбки и знает реальную цену каждой вещи; красавица-дочь владельца, подающая надежды профи, скрывающаяся за прилавком и красивыми глазами; крепкий охранник, готовый прикрыть всех, особенно, дочь владельца. Ну и, конечно, конкуренты...