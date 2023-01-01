Хроники Лиззи Борден
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Хроники Лиззи Борден

Хроники Лиззи Борден (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.32015, The Lizzie Borden Chronicles 1 сезон
Ужасы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Беллетризованная история реальных событий и людей, окружающих Лиззи Борден после ее скандального оправдания в двойном убийстве своего отца и мачехи в 1892 году.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хроники Лиззи Борден»

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