Ирма Веп (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Тв-адаптация одноименного фильма Оливье Ассайаса, для которой режиссер сам написал и поставил все эпизоды. В центре истории – съемки ремейка немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Главная звезда проекта, голливудская а�ктриса Мира, переживает личностный кризис, что отражается на рабочем процессе. К тому же, у нее складываются напряженные отношения с эксцентричным режиссером. Она всe больше погружается в работу и постепенно теряет связь с реальным миром. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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