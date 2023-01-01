Ирма Веп
Wink
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Ирма Веп
6.82022, Irma Vep 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+

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Ирма Веп (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Тв-адаптация одноименного фильма Оливье Ассайаса, для которой режиссер сам написал и поставил все эпизоды. В центре истории – съемки ремейка немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Главная звезда проекта, голливудская актриса Мира, переживает личностный кризис, что отражается на рабочем процессе. К тому же, у нее складываются напряженные отношения с эксцентричным режиссером. Она всe больше погружается в работу и постепенно теряет связь с реальным миром. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ирма Веп»

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