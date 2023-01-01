Губка Боб Квадратные штаны
Wink
Детям
Губка Боб Квадратные штаны

Губка Боб Квадратные штаны (мультсериал, 1999) смотреть онлайн

8.61999, SpongeBob SquarePants 5 сезонов
Мультсериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Добро пожаловать на дно океана! Здесь есть целый подводный городок Биккини Боттом, который населяют весьма колоритные персонажи. Неунывающий Спанч Боб работает в закусочной жадного мистера Крабса, дружит с веселой морской звездой Патриком и постоянно попадает в уморительные приключения.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Губка Боб Квадратные штаны»

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