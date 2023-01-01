Граф Монте-Кристо (сериал, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Приключенческая мелодрама, основанная на знаменитом романе Александра Дюма: сериал «Граф Монте-Кристо» ждет вас на Wink. Орнелла Мути и Жерар Депардье в напряженной драме о любви, предательстве и мести.



В центре сюжета история молодого капитана дальнего плавания Эдмона Дантеса, который был несправедливо обвинен и заключен в тюрьму замка Иф. После двадцати лет заточения ему удается сбежать, и на одном из отдаленных островов он находит несметные сокровища. Вернувшись в Париж, он объявляет себя графом Монте-Кристо и намерен расправиться с предателями, посадившими его за решетку.



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