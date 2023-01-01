Граф Монте-Кристо (сериал, 1998) смотреть онлайн
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Сюжет
Приключенческая мелодрама, основанная на знаменитом романе Александра Дюма: сериал «Граф Монте-Кристо» ждет вас на Wink. Орнелла Мути и Жерар Депардье в напряженной драме о любви, предательстве и мести.
В центре сюжета история молодого капитана дальнего плавания Эдмона Дантеса, который был несправедливо обвинен и заключен в тюрьму замка Иф. После двадцати лет заточения ему удается сбежать, и на одном из отдаленных островов он находит несметные сокровища. Вернувшись в Париж, он объявляет себя графом Монте-Кристо и намерен расправиться с предателями, посадившими его за решетку.
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Информация
Рейтинг
- ЖДРежиссёр
Жозе
Дайан
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актриса
Орнелла
Мути
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- ПААктёр
Пьер
Ардити
- СРАктёр
Серджо
Рубини
- ФДАктриса
Флоранс
Дарель
- КТАктёр
Кристофер
Томпсон
- СМАктёр
Станислас
Мерхар
- ЖДАктриса
Жюли
Депардье
- Актриса
Элен
Венсан
- ДДСценарист
Дидье
Декуэн
- АДСценари�ст
Александр
Дюма отец
- ЖБПродюсер
Жак
Бар
- ЖГПродюсер
Жан-Пьер
Герен
- ДРМонтажёр
Доминик
Рой
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- БККомпозитор
Бруно
Куле