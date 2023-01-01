Город Хищниц (сериал, 2009) смотреть онлайн
2009, Cougar Town 1 сезон
Мелодрамы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Как устроить свою жизнь разведенной женщине в возрасте в небольшом городке Флориды, главной достопримечательностью которого является футбольная команда местного колледжа, матчи которой собирают неимоверное количество одиноких женщин бальзаковского возраста, ищущих себе парней помоложе?
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Путч
- ММРежиссёр
Майкл
Макдональд
- Режиссёр
Кортни
Кокс
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- Актриса
Кортни
Кокс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- Актриса
Бизи
Филиппс
- ДБАктёр
Дэн
Берд
- ДХАктёр
Джош
Хопкинс
- ИГАктёр
Иэн
Гомес
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- БКАктёр
Боб
Кленденин
- КХАктриса
Кэролин
Хеннеси
- Актёр
Кен
Дженкинс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- БМСценарист
Блейк
МакКормик
- Продюсер
Дэвид
Аркетт
- КБПродюсер
Кевин
Бигель
- Продюсер
Кортни
Кокс
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- ВКомпозитор
Ваз
- ДДКомпозитор
Джэми
Джексон