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Город Хищниц

Город Хищниц (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Cougar Town 1 сезон
Мелодрамы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Как устроить свою жизнь разведенной женщине в возрасте в небольшом городке Флориды, главной достопримечательностью которого является футбольная команда местного колледжа, матчи которой собирают неимоверное количество одиноких женщин бальзаковского возраста, ищущих себе парней помоложе?

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город Хищниц»

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