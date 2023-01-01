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Годы (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Years and Years 1 сезон
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шоувумен и бунтарка Вивьен Рук приходит к власти, когда Великобритания переживает сложный период дестабилизации. Еe назначение ещe больше раскалывает нацию и не сулит никакого светлого будущего. Действие начинается в 2019 году и разворачивается в течение следующих 15 турбулентных лет.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Годы»

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