Годы (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Years and Years 1 сезон
Фантастика, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Шоувумен и бунтарка Вивьен Рук приходит к власти, когда Великобритания переживает сложный период дестабилизации. Еe назначение ещe больше раскалывает нацию и не сулит никакого светлого будущего. Действие начинается в 2019 году и разворачивается в течение следующих 15 турбулентных лет.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыФантастика, Драмы, Зарубежные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Рори
Киннер
- Актриса
Т’Ниа
Миллер
- Актёр
Рассел
Тови
- Актриса
Джессика
Хайнс
- ЭРАктриса
Энн
Рейд
- РМАктриса
Рут
Маделей
- ЛУАктриса
Лидия
Уэст
- ДААктриса
Джейд
Аллейн
- МБАктёр
Макс
Болдри
- Сценарист
Расселл
Т. Дэвис
- Продюсер
Саймон
Селлан Джонс
- Продюсер
Расселл
Т. Дэвис
- ДЛХудожница
Джеки
Леви
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- ДЛМонтажёр
Джонатан
Лукас
- ТСОператор
Тони
Слэйтер Линг
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд