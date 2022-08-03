Wink
Флеминг

Флеминг (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Fleming 1 сезон
Драма18+

О сериале

Биографический мини-сериал, состоящий из четырех эпизодов, расскажет захватывающую историю Яна Флеминга, чья собственная жизнь и авантюрные приключения вдохновили его на создание одного из самых культовых персонажей современной литературы – Джеймса Бонда.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

