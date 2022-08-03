Флеминг (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Fleming 1 сезон
Драма18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Биографический мини-сериал, состоящий из четырех эпизодов, расскажет захватывающую историю Яна Флеминга, чья собственная жизнь и авантюрные приключения вдохновили его на создание одного из самых культовых персонажей современной литературы – Джеймса Бонда.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МУРежиссёр
Мат
Уайткросс
- Актёр
Доминик
Купер
- ЛПАктриса
Лара
Пулвер
- СУАктёр
Сэмюэл
Уэст
- Актриса
Анна
Чэнселлор
- РЭАктёр
Руперт
Эванс
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- Актёр
Пип
Торренс
- КРАктриса
Камилла
Разерфорд
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- ДЛАктёр
Дин
Леннокс Келли
- ДМСценарист
Дон
МакФерсон
- Продюсер
Роберт
Бернштейн
- СКПродюсер
Сара
Кертис
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сопко
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- МФАктёр дубляжа
Михаил
Федосеев
- ДМХудожник
Джеймс
Морралл
- СБХудожница
Софи
Бечер
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери
- ТВКомпозитор
Тим
Вилер