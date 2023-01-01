Элементарно (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

События разворачиваются в современном Нью-Йорке. Знаменитый сыщик Шерлок Холмс лечится от пристрастия к наркотикам. После курса реабилитации его отец решает приставить к сыну доктора Джоанн Ватсон, которая за при�личное вознаграждение согласилась побыть нянькой при довольно капризном пациенте.



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