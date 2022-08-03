Джонатан Стрендж и мистер Норрелл (сериал, 2015) смотреть онлайн
8.82015, Jonathan Strange & Mr Norrell 1 сезон
Фэнтези18+
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О сериале
История начинается в альтернативной Англии XIX века в период Наполеоновских войн. Английская магия, когда-то утраченная возвращается благодаря консервативному Гильберту Норреллу и дерзкому новичку Джонатану Стренджу. Мистер Норрелл воскрешает невесту высокопоставленного правительственного чиновника, заключив для этого сделку с потусторонними силами, тем самым запустив череду непредсказуемых и трагических событий.
СтранаВеликобритания
ЖанрФэнтези
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb