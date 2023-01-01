Джон из Цинциннати
Wink
Сериалы
Джон из Цинциннати

Джон из Цинциннати (сериал, 2007) смотреть онлайн

2007, John from Cincinnati 1 сезон
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В томном прибрежном городке Империал Бич, проживает три поколения семейства Йост. Семья, некогда царившая в мире серфинга, переживает не самые легкие времена. Когда в город приезжает незнакомец по имени Джон, все меняется...
 Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Джон из Цинциннати смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джон из Цинциннати»

Всё