Джо Пикетт
Wink
Сериалы
Джо Пикетт
8.22021, Joe Pickett 1 сезон
Детективы, Драмы18+

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Джо Пикетт (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Упрямый егерь Джо Пикетт, живущий в небольшом поселении среди лесов Вайоминга, обнаруживает тайные и мрачные политические схемы в своем округе. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Его жизнь и жизнь его семьи оказывается в опасности — нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джо Пикетт»

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