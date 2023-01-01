Дядюшка Бак
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Дядюшка Бак

Дядюшка Бак (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Uncle Buck 1 сезон
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главному герою приходится учиться, как вести себя по-взрослому, когда на его попечении оказываются племянники...

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Рейтинг

4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дядюшка Бак»

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