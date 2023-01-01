Дом мечты
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Дом мечты
6.82013, Дом мечты 1 сезон
ТВ-шоу16+

Дом мечты (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Телепередача, участники которой меняют окружающее пространство и воплощают свою мечту в жизнь. Герои «Дома мечты» — люди, которым необходимо изменить окружающее пространство. На помощь им приходит очаровательная ведущая Рита Челмакова вместе с командой профессионалов. Задача не из легких — изменить функционал помещения и превратить его в красивое и одновременно комфортное место для жизни.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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