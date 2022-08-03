Дом мечты. Серия 5
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Дом мечты
1-й сезон
5-я серия
6.82013, Дом мечты. Серия 5
Реалити - шоу16+

Дом мечты (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Телепередача, участники которой меняют окружающее пространство и воплощают свою мечту в жизнь. Герои «Дома мечты» — люди, которым необходимо изменить окружающее пространство. На помощь им приходит очаровательная ведущая Рита Челмакова вместе с командой профессионалов. Задача не из легких — изменить функционал помещения и превратить его в красивое и одновременно комфортное место для жизни.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

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